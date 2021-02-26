Аномальное потепление ожидается в нескольких регионах Сибири

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Аномальный холод сменится весенней погодой в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях в начале марта. Температура поднимется выше нормы на 8-10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Самые густонаселенные регионы азиатской части России: Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области ожидают позитивные перемены. Там настоящая "холодина" сейчас, другого слова не подобрать - ночные температуры ниже минус 30 градусов. Но в первые два дня марта погода удивит - температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Весна будет прослеживаться явно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночная температура в данных регионах в период потепления будет в диапазоне 8-15 градусов мороза, а дневная - 0-5 градусов мороза. В настоящее время температура там ниже нормы на 12 градусов.