ГП потребовала от прокуратуры Алтайского края перестроить работу по выявлению коррупции

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин потребовал от прокуратура Алтайского края перестроить работу по выявлению правонарушений коррупционной направленности. Выступая в пятницу на заседании коллегии прокуратуры края, Демешин отметил, что в регионе практически нет случаев увольнения чиновников за коррупцию.

"Мы видим большое количество привлеченных к административной ответственности, но уволен по утрате доверия у вас один за весь год. При этом в 2019 году у вас было 39 чиновников, которые были освобождены по утрате доверия по итогам антикоррупционных проверок. Президент еще более 10 лет назад поставил задачу перед всеми органами власти, что чиновник, приходя на государственную службу, должен закончить заниматься бизнесом, его расходы должны соответствовать доходам его семьи. Несопоставимое количество доходов и расходов - это предмет вашей детальной работы", - сказал заместитель генпрокурора.

Он отметил, что в Алтайском крае нет антикоррупционных исков и случаев изъятия незадекларированного имущества у чиновников.

"Может быть, все хорошо. Но само количество уголовных дел, которые реализуют у нас субъекты оперативно-разыскной деятельности, заставляет задуматься, где в этом большом объеме вскрываемых антикоррупционных правонарушений роль прокурора, который может вскрыть, поднять и поставить вопрос о лишении активов тех людей, которые не могут достоверно объяснить, откуда они эти активы взяли", - сказал Денешин.

Об усилении контроля за соблюдением законов перед выборами

Демешин также заявил, что несвоевременное или несправедливое реагирование органов власти, в том числе прокуроров, на нарушения часто служат причиной социальной напряженности и недовольства граждан, поэтому правоохранителям следует усилить контроль за соблюдением законов. По его мнению, это особенно важно в 2021 году, когда в регионе пройдут выборы депутатов различных уровней.

"Все мы наглядно с вами видим и понимаем, что те проблемы в обществе, которые обуславливают, в том числе, и выход людей на улицы, зачастую обусловлен несправедливостью и несвоевременным реагированием органов власти, в том числе и прокуроров, на те нарушения закона, на те невосстановления или несвоевременные восстановления прав людей, которые потом обуславливают социальную напряженность", - сказал он.

Демешин подчеркнул, что от эффективности работы правоохранителей в текущем году будет зависеть успешность проведения выборов в Госдуму и региональные структуры. В связи с этим замгенпрокурора призвал усилить контроль за соблюдением законов в сфере противодействия антитеррористической защищенности объектов, в первую очередь, школ как основных избирательных участков.

О проблемах с исполнением нацпроекта

На заседании коллегии замгенпрокурора РФ также раскритировал исполнение национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" в регионе. Как сообщил Демешин, он фактически не исполнен, федеральные средства, выделенные на реализацию проекта.

"При этом отмечаются нулевые результаты работы органов прокуратуры в сфере надзорного сопровождения нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". У вас по этому проекту неосвоение. И здесь задача прокурору края - разобраться, почему 8 млн рублей федеральных денег, которые пришли из федерального центра, не освоены в интересах людей", - сказал он.

Он отметил, что в регионе остро стоит проблема несвоевременной выплаты заработной платы: на начало года не ликвидирован долг в размере около 150 млн рублей перед 4,5 тыс. граждан. При этом количество безработных на начало года составило 36 тыс. человек, в СМИ сообщается о массовом высвобождении работников на предприятиях Бийска и Барнаула. Демешин отметил, что зачастую деньги по нацпроекту, которые должны улучшить ситуация, направляют не на поддержку занятости, а на содержание центров занятости.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина, задача - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства.