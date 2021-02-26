Мэр Новосибирска сообщил, что генеральный план города примут в течение марта

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный план города - проектный документ, определяющий застройку Новосибирска и в последний раз принятый более 13 лет назад, доработан и будет принят на сессии городского совета депутатов в течение марта. Об этом сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее Локоть отозвал проект генплана с сессии Горсовета Новосибирска. Причиной отзыва стали претензии депутатов заксобрания региона, которые раскритиковали документ за возможность застройки Заельцовского бора - крупного лесного массива на западе города. После этого департамент земельных и имущественных отношений мэрии приступил к доработке генплана.

"Проделана огромная работа. 20 февраля документ мной подписан как проект для внесения в совет депутатов. Я думаю, мы рассмотрим его на очередной мартовской сессии и генеральный план будет принят", - сказал мэр.

Локоть подчеркнул, что нельзя затягивать принятие генплана, потому что это может негативно сказаться на строительной отрасли в городе. "В нем (генплане) зарезервированы площадки, в том числе земельные, которые позволят ввести порядка 21,5 млн кв. м жилья. Предусмотрена реновация, в том числе аварийного фонда", - пояснил мэр, добавив, что по генплану планируется построить более 80 дорог и новых транспортных развязок.

Процесс актуализации генерального плана развития Новосибирска до 2030 года начался несколько лет назад. Новая редакция документа предусматривает возведение семи станций единственного за Уралом метрополитена, увеличение числа зеленых зон, отказ от многоэтажной застройки в ряде районов города, а также строительство крупных автомагистралей.