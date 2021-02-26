В администрации Рубцовского района Алтайского края прошли обыски

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Обыски прошли в администрации Рубцовского района Алтайского края. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-центре регионального управления ФСБ РФ.

"В здании администрации Рубцовского района проведены обыски в рамках уголовного дела", - сказали в пресс-центре, не уточнив подробностей дела.

Источник в оперативных службах региона сообщил ТАСС, что обыски в администрации проведены в рамках возбужденного уголовного дела по статье о получении взятки. В ходе обысков задержан один из сотрудников администрации.

В пресс-центре регионального следственного управления СК РФ позднее уточнили ТАСС, что дело возбуждено в отношении заведующего отделом по архитектуре и градостроительству администрации Рубцовского района.

"По данным следствия, в период 2018-2019 годов заведующий отделом получил в качестве взятки 400 тыс. рублей от местного жителя для решения вопроса о социальной выплате мужчине в рамках госпрограммы устойчивого развития сельских территорий", - сказали в пресс-центре.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Следователями и оперативными сотрудниками проведены обыски по месту работы, изъяты значимые для следствия документы. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Алтайскому краю", - подчеркнули в пресс-центре.

В новость были внесены изменения (10:02 мск) - добавлен комментарий СК.