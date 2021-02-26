Прокуратура оценит работу инспекции труда на Алтае после гибели людей на элеваторе

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Деятельность инспекции труда в Алтайском крае проверят после гибели четырех сотрудников сельскохозяйственного производственного кооператива им. Фрунзе во время чистки снега на элеваторе в селе Смазнево. Об этом журналистам после итогового заседания коллегии прокуратуры региона сообщил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Инспекция труда должна обеспечивать контрольную функцию по обеспечению условий труда, и четверо погибших, на которых упал снег, их прямая компетенция. Нами ставится задача дать оценку деятельности не только того директора, который командовал зернохранилищем, но и тех людей, которые получают зарплаты за обеспечение контрольных функций", - сказал Демешин.

Он отметил, что перед прокурорами региона поставлена задача усиления контроля за деятельностью надзорных органов. "Не нужно заниматься подменой других органов власти и быть своеобразной "скорой помощью" по всем правовым вопросам. Нужно заставлять работать органы власти. Мы с вами содержим огромное количество чиновников и вправе ожидать от них, от органов местного самоуправления, чтобы они осуществляли функции контроля", - подчеркнул Демешин.

8 февраля в селе Смазнево произошел сход снега с крыши зернохранилища. Под завалами оказались восемь человек, четверо из которых погибли, один был госпитализирован с переломами. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. 12 февраля по ходатайству следствия был взят под домашний арест председатель кооператива. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).