Мэр главного золотоносного района Приангарья заявил об угрозе срыва сезона золотодобычи

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Угроза срыва сезона золотодобычи из-за отсутствия иностранной рабочей силы возникла в Бодайбинском районе Иркутской области, который является главным золотоносным районом региона. Об этом в пятницу сообщил ТАСС мэр города Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев.

"Золотодобывающий сезон в Бодайбинском районе находится под угрозой срыва. На сегодняшний день правительством Российской Федерации согласован пропуск через государственную границу трудовых мигрантов только для АО "Золотодобывающая компания "Лензолото". Ограничения на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по видам экономической деятельности, для других золотодобывающих организаций до сих пор не отменены", - сказал Юмашев.

Добычей золота в районе занимаются 36 компаний. Оценивая их потребность в кадрах, Юмашев сообщил, что до пандемии численность приезжих работников составляла до 6,5 тыс. человек в сезон. Из-за закрытия границ компании не могут привлечь иностранную рабочую силу в необходимом количестве. Эта проблема возникла еще в 2020 году, однако некоторое количество кадров предприятия тогда набрали на сезон, что позволило им не приостанавливать деятельность.

Мэр рассказал, что сезон золотодобычи в районе начинается в марте, но многие недропользователи до сих пор не приступили к работе, так как нет кадров. По словам Юмашева, в случае недобора рабочей силы предприятиями в 2021 году возникнет угроза невыполнения квоты золотодобычи. Впоследствии это приведет к уменьшению налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Мэр не уточнил, какой объем налогов обычно поступает в бюджеты от золотодобывающих предприятий, работающих в Бодайбинском районе, но сообщил, что эти компании ежегодно генерируют не менее 100 млрд рублей валовой выручки. Доля золотодобывающей отрасли в экономике района составляет 95%.

Риск банкротства

По словам Юмашева, удовлетворить кадровую потребность золотодобывающих компаний путем привлечения имеющихся в районе кадров невозможно - специалистов не хватает, каждый год происходит отток населения. Заместить иностранных работников вахтовиками из других регионов России также сложно, поскольку соотечественники не интересуются этой работой.

"Проблема обеспеченности трудовыми ресурсами предприятий золотодобывающей отрасли Бодайбинского района в сезон 2021 года может значительно снизить объем добычи драгоценного металла, повлиять на социально-экономическую ситуацию, ухудшить финансовое состояние предприятий, занимающихся добычей драгоценного металла, привести к консервации месторождений, банкротству предприятий", - отметил Юмашев.

Мэр направил письмо губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой принять меры, которые помогут привлечь иностранную рабочую силу на золотодобывающие предприятия.

В 2020 году в Бодайбинском районе, несмотря на пандемию, смогли увеличить добычу золота и поставить новый рекорд. Недропользователи добыли 25 тонн 125 кг драгоценного металла. Это на 70 кг больше по сравнению с 2019 годом. Объем добычи золота в районе наращивали ежегодно. К примеру, в 2010 году он составлял 14 тонн.

Бодайбинский район с населением около 20 тыс. человек находится на северо-востоке Иркутской области, приравнен к районам Крайнего Севера. Административный центр - город Бодайбо. На этой территории расположено крупнейшее в России месторождение Сухой Лог, которое сейчас готовится к разработке. Доля Сухого Лога в общих запасах России составляет 28%.

По данным администрации Бодайбинского района, ежегодный вклад Иркутской области в совокупную золотодобычу России составляет порядка 9%, при этом доля в добыче россыпного золота достигает 18,3%.