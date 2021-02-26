В Красноярске задержали адвоката по подозрению в крупном мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Адвоката задержали в Красноярске по подозрению в мошенничестве на 1 млн рублей. Об этом в пятницу говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

"По результатам рассмотрения материалов, поступивших из УФСБ России по региону, возбуждено уголовное дело в отношении адвоката свердловской коллегии адвокатов Красноярска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) <…> В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2018 году адвокат заключил договор с семейной парой на оказание юридической помощи их несовершеннолетнему сыну, находящемуся под арестом по обвинению в совершении нескольких особо тяжких преступлений. Родители подростка просили помочь адвоката изменить меру пресечения их сыну. Адвокат пообещал решить этот вопрос через знакомых в правоохранительных органах за 1 млн рублей. Родители собрали и передали эти деньги защитнику, но адвокат никаких действий не предпринял. В 2019 году подросток был осужден на пять лет лишения свободы. После чего супруги просили вернуть деньги, но после нескольких неудачных попыток обратились в ФСБ.

В управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии журналистам сообщили, что задержанный является также защитником бизнесмена Анатолия Быкова, находящегося под арестом в СИЗО.

"Это один из адвокатов Быкова", - сказал представитель ведомства.

Другой адвокат Быкова Алексей Прохоров заявил ТАСС, что задержанный в настоящий момент не является защитником предпринимателя. "Он не является его адвокатом где-то с ноября", - отметил Прохоров. Он не стал называть фамилию задержанного. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об адвокате Артеме Ломакине.

В новость были внесены изменения: в 11:08 мск - добавлен комментарий СУ СК по региону; в 11:27 мск - добавлен комментарий другого адвоката Быкова.