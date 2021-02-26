В Алтайском крае возбудили дело после гибели сотрудников ТЭЦ

БАРНАУЛ, 26 февраля. /ТАСС./ Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту гибели двух сотрудников ТЭЦ во время вспышки угольной пыли в Бийске, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ в пятницу.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело. Как установлено, вечером 18 февраля в котельном цехе АО "Бийскэнерго" при подготовке к работе котлоагрегата произошла разгерметизация пылесистемы и выброс угольной пыли в цех, которая при взаимодействии с кислородом воспламенилась. В результате происшествия старший машинист и слесарь получили ожоги тела и были доставлены в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений скончались", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Следователям предстоит дать юридическую оценку действиям сотрудников ТЭЦ, не обеспечивших безопасные условия труда работникам.

Об инциденте ранее сообщали в пресс-центре Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании. 24 февраля в компании сообщили о смерти одного из пострадавших а больнице. Несколькими часами позднее в компании подтвердили гибель и второго пострадавшего.