Мэрия Новосибирска окажет финансовую помощь семье, в которой двое детей погибли при пожаре

НОВОСИБИРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска окажет финансовую поддержку и поможет с восстановлением документов многодетной семье, двое малолетних детей в которой погибли при пожаре в частном доме 23 февраля. Сейчас семье предоставлено временное жилье, сообщил журналистам в пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Муниципальные службы наши помогают пострадавшим во время пожара, когда потерян кров. <…> У нас есть варианты (предоставления временного жилья - прим. ТАСС), и сегодня эта поддержка оказана. Этим занимается непосредственно администрация Кировского района. Предусмотрена в том числе и финансовая поддержка. <…> Не исключаю, что и с документами там не все в порядке, здесь тоже нужна будет поддержка", - сказал Локоть.

Возгорание в Кировском районе Новосибирска произошло 23 февраля около 12:00 (08:00 мск), к моменту прибытия пожарных горели два дома. В одном из домов загорелась и обрушилась крыша, другой дом горел по всей площади, кровля и перекрытия в нем также обрушились. Между домами огнем была также охвачена хозяйственная постройка площадью 100 кв. м. Хозяева одного из домов и их 16-летний сын эвакуировались, но, со слов родителей, в доме находились еще трое детей. Позднее на месте пожара были обнаружены останки двоих из них, третий ребенок был найден живым.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), прокуратура организовала проверку пожарной безопасности.