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В трех крупных городах Кузбасса ввели режим "черного неба"

Он будет действовать двое суток

КЕМЕРОВО, 26 февраля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) введен на двое суток, до вечера воскресенья, сразу в трех крупнейших городах Кузбасса - Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.

"В период с 18:00 (14:00 мск) 26.02. до 18:00 (14:00 мск) 28.02. в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в регионе установится морозная погода преимущественно без осадков, понижение температуры воздуха местами возможно до 37 градусов. При такой погоде все вредные выбросы могут скапливаться в нижних слоях атмосферы, образуя сильный смог и дымку.

Как пояснили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса, всем промышленным предприятиям городов на период действия режима "черного неба" необходимо сократить объемы выбросов в атмосферу на 15-20%.

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