Приангарье просит власти РФ согласовать въезд 3,4 тыс. трудовых мигрантов для золотодобычи

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев просит федеральные власти согласовать въезд в РФ 3 415 иностранных работников для золотодобывающих предприятий региона, у которых золотодобывающий сезон в 2021 году оказался под угрозой срыва из-за дефицита рабочей силы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

Угроза срыва сезона золотодобычи из-за отсутствия иностранной рабочей силы возникла в Бодайбинском районе, который является главным золотоносным районом Иркутской области. Проблема возникла в связи с закрытием границ из-за пандемии. По словам главы муниципалитета Евгения Юмашева, на сегодняшний день правительство РФ согласовало пропуск через государственную границу трудовых мигрантов только для АО "Золотодобывающая компания "Лензолото".

"От имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России направлено ходатайство о согласовании въезда 3 415 иностранных граждан для 14 золотодобывающих организаций", - говорится в сообщении.

Добычей золота в районе занимаются 36 компаний. Сезон у них начинается в марте, но многие недропользователи до сих пор не приступили к работе из-за отсутствия рабочей силы. По словам Юмашева, в случае недобора кадров в 2021 году возникнет угроза невыполнения квоты золотодобычи, это приведет к уменьшению налоговых платежей в бюджеты всех уровней, грозит консервацией месторождений и банкротством компаний.

Бодайбинский район с населением около 20 тыс. человек находится на северо-востоке Иркутской области. Доля золотодобывающей отрасли в экономике муниципалитета составляет 95%. В 2020 году в районе недропользователи добыли 25 тонн 125 кг драгоценного металла. Это на 70 кг больше по сравнению с 2019 годом.