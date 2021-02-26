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В Омской области задержали мужчину, укравшего медали у 93-летнего ветерана войны

У него изъяли три награды, поиск остальных продолжается

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мужчина задержан за кражу медалей у 93-летней жительницы Омской области, сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу медалей у 93-летней жительницы поселка Боровое - ветерана Великой Отечественной войны. Из дома, в котором она проживает, были похищены принадлежащие ей награды, в том числе медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За освоение целинных земель" и "За трудовое отличие", а также юбилейные медали", - сказала представитель МВД.

По подозрению в краже задержан 23-летний безработный местный житель. У него изъяты три медали, поиск остальных продолжается. Возбуждено уголовное дело по ст. 324 УК РФ ("Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград").

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