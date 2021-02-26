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В Иркутской области в результате ДТП погибли два человека

Еще трое пострадали

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло вечером в пятницу под городом Ангарском в Иркутской области, в результате два человека погибли, трое госпитализированы с травмами. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Около 19:40 (14:40 мск) в нескольких километрах от города Ангарска произошло столкновение автомобилей Toyota Ipsum и Subaru Forester. В результате автоаварии два человека погибли и три госпитализированы", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины аварии выясняются.

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