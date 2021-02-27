В Иркутской области открылся фестиваль активного отдыха "Живи на Байкале"

ИРКУТСК, 27 февраля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Живи на Байкале", целью которого является создание условий для зимнего активного отдыха на берегу озера, открылся в субботу в поселке Листвянка под Иркутском. Центральной точкой площадки фестиваля стал каток на льду озера, а ключевым событием будет церемония открытия Года Байкала в Иркутской области, сообщила ТАСС председатель автономной некоммерческой организации "Живи на Байкале", организатор мероприятия Ольга Дертышникова.

"В субботу мы полностью запускаем площадку. Это большой каток на льду Байкала, ледовые скульптуры, детские аттракционы, катания на лошадях, стрельба из лука. Таким форматом мы запускаемся и вечером для всех делаем салют. Площадка будет функционировать в таком режиме до 8 марта. 7 марта на ней будет проходить церемония открытия Года Байкала с участием представителей власти", - рассказала Дертышникова.

В 2021 году из-за пандемии и ограничительных мер организаторы фестиваля решили не проводить торжественные церемонии его открытия и закрытия, чтобы избежать скопления людей у сцены. Церемония открытия Года Байкала будет короткой, ограничится приветствиями гостей, выступлениями фигуристов и детского творческого коллектива, а также зажжением факела, сделанного из байкальского льда.

Ожидается, что в открытии Года Байкала примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, а также известный хоккеист и посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов.

Как рассказала Дертышникова, на площадке фестиваля гости могут покататься на коньках по льду Байкала, который известен своей чистотой и прозрачностью. Организованный каток диаметром 100 м - это единственное в Листвянке место, где лед не засыпан снегом, так как его расчищают. Чистоту льда отдыхающие также могут оценить по ледовым скульптурам, которые украсили площадку. Их сделали скульпторы из Иркутска, фигуры посвящены теме Байкала, вечером они подсвечиваются.

На площадке фестиваля также работают фотозоны и аттракционы, в частности горки и русские сани. От аниматоров и выступлений коллективов в этом году организаторы отказались из-за ограничительных мер.

Безопасность на фестивале

В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области ТАСС сообщили, что толщина льда в Листвянке составляет 60-65 см. Ходить по нему безопасно, а выезд транспортных средств на лед запрещен. По словам Ольги Дертышниковой, сложностей с подготовкой ледовой площадки не возникло. "Были трещины, были даже землетрясения прямо во время строительства площадки, но лед не сложный, он абсолютно такой же, как обычно", - отметила собеседница агентства.

Безопасность мероприятия обеспечивают экипажи ГИБДД и патрульно-постовой службы. Волонтеры ориентируют гостей на площадке фестивале. Чтобы развести потоки отдыхающих, объекты разместили на большом расстоянии друг от друга.

"Живи на Байкале" проводится седьмой год. Он является частью программы фестиваля зимних игр на Байкале "Зимниада" и организован общественным движением "Живи на Байкале" при поддержке агентства по туризму Иркутской области. Задача мероприятия - создать условия для зимнего активного отдыха в поселке Листвянка, который является ближайшей от Иркутска точкой на Байкале, но его ограниченные возможности не позволяют туристам разнообразно проводить время. "В Листвянке, по сути, заняться нечем, льда, не засыпанного снегом, нет, поэтому наша задача - сделать такой объект, который даст возможность людям интересно провести время недалеко от города, но на берегу озера Байкал", - пояснила Дертышникова.

В 2020 году организаторы по камерам видеонаблюдения, установленным на въезде в поселок, посчитали число гостей мероприятия. В дни проведения фестиваля в Листвянку въехало 6 тыс. машин. Учитывая, что в каждой находилось несколько человек, то, по примерным подсчетам, фестиваль посетили 9-10 тыс. гостей.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Зимний Байкал широко известен чистым и прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира. Поселок Листвянка расположен на берегу озера у истока реки Ангары в 70 км от Иркутска. Из-за близости к областному центру и транспортной доступности считается туристическими воротами Байкала. Здесь расположены несколько десятков турбаз, гостиниц и гостевых домов.