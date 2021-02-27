В Омске восстановили теплоснабжение семи соцобъектов и 46 жилых многоквартирных домов

ОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Аварийные службы устранили повреждение теплотрассы, из-за которого в тридцатиградусный мороз было нарушено теплоснабжение нескольких школ и детских садов, детской поликлиники и 46 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба мэрии Омска.

"Сегодня в 06:30 (03:30 мск) аварийные бригады муниципального предприятия Омска "Тепловая компания" завершили работы по устранению повреждения трубопровода Д-426. В настоящее время продолжается заполнение сетей, подключение потребителей", - говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по Омской области сообщило, что прорыв на подающем трубопроводе и аварийное отключение теплоснабжения произошли в пятницу около 16:00 (13:00 мск). Без тепла остались три школы, два детских сада, школа-сад, детская поликлиника и 46 многоквартирных жилых домов. Позднее мэрия Омска уточнила, что теплоснабжение жилых домов и соцобъектов не отключалось, но осуществлялось при пониженных параметрах.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в пятницу днем в Омске было минус 22 градуса, но к ночи температура опустилась до минус 32 градусов.