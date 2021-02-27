Пропавших на севере Красноярского края 11-летних девочек нашли

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Пропавшие в Таймырском районе Красноярского края две одиннадцатилетние девочки найдены. Их здоровью ничего не угрожает, сообщается на сайте регионального главка МВД.

"На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району нашли школьниц, пропавших накануне вечером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Со школьницами и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода детей. Всего в поисках детей принимали участие более 50 сотрудников ОВД.