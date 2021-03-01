В Кузбассе создали технологию переработки золошлаковых отходов ТЭЦ в жидкое стекло

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Ученые Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ) разработали технологию переработки золошлаковых отходов, которые в большом количестве образуются при работе ТЭЦ, в жидкое стекло для дальнейшего производства негорючих строительных материалов. Опытные образцы успешно прошли испытания на прочность, сообщил ТАСС разработчик Никита Пискунов.

"Получены опытные образцы, они прошли испытания и показали, что можно эффективно использовать полученный материал в строительной индустрии. Например, при добавлении в краску стекло создает пленку и получается пожаробезопасный материал, который не горит. Также оно может использоваться для склеивания различных материалов, изготовления покрытий, замазок, шпатлевок. Стоимость продукции на основе такого жидкого стекла из золы в 1,5 раза ниже аналогов на рынке", - сказал Пискунов.

Традиционно зола может применяться в качестве активной минеральной добавки в производстве сухих строительных материалов и бетона, заменяя песок и минеральный порошок. Кузбасские ученые предлагают ее переработку в новый вид продукции.

Для производства жидкого стекла золошлаковые материалы смешивают с водой и щелочью в определенных концентрациях и нагревают длительное время при высокой температуре. После остывания материал можно использовать в строительстве. Ученые уже договорились с энергетиками, которые предоставляют сырье из отходов ТЭЦ.