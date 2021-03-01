В Иркутской области два человека погибли при пожаре в доме

ИРКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Пожар в многоквартирном жилом доме произошел в ночь на понедельник в городе Ангарске Иркутской области, в результате два человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В панельном пятиэтажном доме на втором этаже произошел пожар в квартире <...> В коридоре обнаружен погибший мужчина 1950 года рождения, в комнате обнаружена женщина 1950 года рождения, врачами скорой помощи констатирована смерть <...> К бригаде скорой медицинской помощи самостоятельно обратились двое пострадавших: женщина 1980 года рождения с отравлением угарным газом и мальчик 2009 года рождения с отравлением угарным газом и ожогами кистей обеих рук", - сказал собеседник агентства.

С помощью пожарных лестниц спасатели эвакуировали из окон квартир восемь человек.

В результате пожара квартира, в которой произошло возгорание, повреждена по всей площади. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем.