В Томске испытали метод лечения рака молочной железы, снижающий риск развития метастазов

ТОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Ученые НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ) успешно протестировали новый метод лечения рака молочной железы, позволяющий избежать развития метастазов в 93% случаев, сообщил ТАСС заведующий лабораторией онковирусологии НИИ онкологии Томского НИМЦ Николай Литвяков.

"Сначала мы определяем, способна ли опухоль метастазировать и в зависимости от этого принимаем решение - проводить или не проводить пациентам химиотерапию. Первоначально при апробации метода в проспективное исследование было включено две группы пациентов. Первая - больные, опухоли которых не способны к метастазированию и им не проводили химиотерапию, а выполняли операцию, у них 100% выживаемость без развития метастазов уже более четырех лет. А во второй группе, где опухоль была способна метастазировать, проводили химиотерапию, там только в 89% удалось избежать метастазирования, и суммарно по двум группам в 93% случаев удалось не допустить развитие метастазов", - подчеркнул Литвяков.

По его словам, суть метода заключается в следующем: после установления диагноза у пациентов выделяется ДНК опухоли, и по специальным маркерам генов индукции стволового состояния клеток определяется способность опухоли к метастазированию. Эти маркеры были установлены в результате длительных предварительных исследований. В случае, если опухоль способна метастазировать, пациентке предлагается дооперационная химиотерапия, которая может уничтожить такие опухолевые клетки, способные к метастазированию. В случае, если опухоль не способна к метастазированию, операция проводится сразу. Это позволяет не подвергать пациентов излишнему токсическому воздействию цитостатиков.

Назначение предоперационной химиотерапии персонализированное. Определяется, к каким химиопрепаратам опухоль пациентки чувствительна, и после этого соответствующие препараты назначаются для ее лечения.

В планах у медиков усовершенствовать систему назначения химиотерапии. "Сейчас мы способны элиминировать у 55% пациентов опухолевые клетки с маркерами метастазирования, а если применить другой подход, построив филогенетическое древо происхождения опухоли, и рассчитать персонализированную схему химиотерапии с учетом времени происхождения опухолевых клеток, способных к метастазированию, с помощью специальной программы, которая разрабатывается совместно с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники - будет 80% элиминации", - отметил Литвяков. По его словам, данная методика лечения использовалась у больных раком молочной железы, однако ее можно использовать и для других типов рака, но это требует дальнейшего исследования.

Метастазы являются основной причиной смерти больных с онкологической патологией. Между тем не каждая опухоль обладает метастатическим потенциалом: даже на третьей стадии у 30% больных раком молочной железы опухоль не способна давать метастазы.