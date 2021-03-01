Жительница Красноярска прописала у себя почти 130 мигрантов

КРАСНОЯРСК, 1 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Красноярске по факту фиктивной постановки на учет 129 иностранцев. Местная жительница зарегистрировала их в помещении площадью 18 кв. м. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, установлено, что местная жительница в январе - июне 2020 года фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей жилом помещении площадью 18 кв. м 129 иностранных граждан. Фактически жилье иностранцам не предоставлялось.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.