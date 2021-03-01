Режим ограничений продлили в Хакасии до 4 апреля

ТАСС, 1 марта. Власти Хакасии продлили режим ограничений, действующий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, до 4 апреля. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы правительства региона.

"После 7 марта режим повышенной готовности по COVID-19 будет продлен еще на месяц - до 4 апреля включительно. Такое решение с учетом позиции управления Роспотребнадзора и Минздрава республики было принято в понедельник на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе с весны прошлого года. Он неоднократно продлялся и изменялся. Сейчас в республике продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, сохраняется самоизоляция для граждан старше 65 лет.

Всего с начала пандемии зарегистрировано 21 317 случаев заражения. Общее число смертей среди пациентов с коронавирусом на 1 марта - 453. Общее число выздоровевших - 20 124. В республике с момента начала вакцинации от COVID-19 привиты уже более 14 тысяч человек.