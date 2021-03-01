В прокуратуре назвали причину аварий на теплосетях Омска в декабре и январе

ОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Причиной многочисленных аварий на теплосетях в Омске в декабре 2020 года и январе 2021 года стал ненадлежащий контроль со стороны теплоснабжающих организаций за их состоянием и непроведение в полной мере профилактических работ. Об этом сообщила в понедельник прокуратура Омской области по итогам проверки, проведенной из-за жалоб жителей на низкую температуру в домах.

С резким падением температуры в помещениях - на 4-5 градусов ниже установленной законом нормы - жители Омска столкнулись еще в конце декабря, когда в регион пришли 30-градусные морозы. Только за первые четыре дня года в единую дежурно-диспетчерскую службу Омска поступило почти 600 обращений с жалобами на нарушение температурного режима в жилых домах. После окончания новогодних праздников жители города стали жаловаться и на низкую температуру в образовательных учреждениях, куда дети вынуждены ходить в теплой одежде.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что причинами отключений явились повреждения на тепловых сетях, вызванные, в основном, локальным коррозионным и эрозионным износом. Прокурорами Советского, Центрального административных округов Омска при проверке АО "Омск РТС" и ООО "Теплогенерирующий комплекс" выявлены факты необеспечения надлежащего контроля за состоянием тепловых сетей и неполноты проведения профилактических мероприятий, направленных на предотвращение порывов трубопроводов", - сообщила пресс-служба. Количество аварийных отключений, произошедших в декабре и январе, не уточняется.

В ходе проверки также были выявлены факты ненадлежащего обслуживания управляющими организациями систем отопления в многоквартирных домах и нарушения при рассмотрении мэрией Омска жалоб граждан на плохое теплоснабжение. По итогам проверки прокуратура внесла представления руководству теплоснабжающих компаний, управляющим организациям и первому заместителю мэра Омска Евгению Фомину.

Ранее мэрия Омска сообщила о многочисленных жалобах на низкую температуру в детских садах и школах, которые снабжаются теплом по сетям компании "Омск РТС". В администрации отметили, что применение организацией новой программы для расчета гидравлики привело к сбою в работе всей городской системы теплоснабжения. В компании в ответ заявили, что в большинстве случаев причинами пониженной температуры является низкая готовность учебных учреждений к отопительному сезону.