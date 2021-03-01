Azur air возобновит полеты из Новосибирска в Стамбул с 21 марта

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Azur air с 21 марта возобновит полеты в Стамбул из Новосибирска, прерванные в конце 2020 года из-за ограничительных мер с турецкой стороны, сообщает пресс-служба новосибирского аэропорта.

"Авиакомпания Azur air с 21 марта возобновляет полеты в Стамбул из Новосибирска. Рейсы ZF-269 из международного аэропорта Новосибирск (Толмачево) им. А. И. Покрышкина будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 9:20 по местному времени (5:20 мск)", - говорится в сообщении.

Обратные рейсы запланированы на 13:05 (9:05 мск). Время в пути составляет шесть часов. Прежде рейсы Azur air были запущены в октябре 2020 года, но потом прекращены из-за принятия с турецкой стороны ограничительных мер. В связи с планами турецких властей поэтапно ослаблять антикоронавирусные ограничения, авиакомпания приняла решение о возобновлении полетов.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2020 года составил 4,6 млн человек, снизившись по сравнению с 2019 годом на 31%.