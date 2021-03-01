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Жителя Хакасии приговорили к 21 году колонии за изнасилование двух девочек

Дети находились под опекой его супруги

ТАСС, 1 марта. Суд признал виновным жителя Акизского района Республики Хакасия в совершении 50 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности двух девочек 9 и 12 лет и приговорил его к 21 году лишения свободы, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Он признан виновным в совершении 50 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности (п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "а" ч. 3 ст. 132, п. "а" ч. 3 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 131 УК РФ). <…> Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осужденный также должен будет выплатить по 500 тыс. рублей в пользу каждой из потерпевших.

Следствием было установлено, что с декабря 2012 по июль 2019 года осужденный, находясь в своем доме, применял насилие в отношении двух девочек, которые находились под опекой его супруги.

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