Синоптики назвали минувшую зиму в Иркутской области самой снежной за 20 лет

ИРКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Минувшая зима в Иркутской области стала самой снежной за последние 20 лет: образовался снежный покров на 10-20 см выше средних многолетних значений, сообщила в понедельник журналистам заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"Высота снежного покрова практически повсеместно на 10-20 см выше средних многолетних значений. Посмотрели за последние 20 лет, когда складывалась аналогичная ситуация с большим количеством осадков в январе и феврале. Похожими были 2018 год, когда тоже в январе и феврале на большей части территории осадков выпадало выше нормы, и 2012 год. Но эта зима по отклонению от нормы, конечно, выходит на первое место", - сказала Янькова.

В январе в некоторых районах Иркутской области выпало больше трех месячных норм снега, в феврале - до четырех.

Ведущий гидролог отдела гидрологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Наталья Котова рассказала журналистам, что в бассейнах некоторых рек запасы воды в снеге сейчас составляют 109-152% от нормы. Однако специалисты пока не делают прогноз относительно весеннего половодья, так как процесс накопления снега продолжается.

По данным властей, в 2021 году в Иркутской области в зону повышенного риска весенних паводков попадают 18,5 тыс. человек, проживающих в 97 населенных пунктах. С 10 по 27 марта правительство области будет проверять готовность муниципалитетов к весеннему половодью. Запланированы превентивные мероприятия, в частности распиловка и бурение льда.

Сильнейшие паводки Иркутская область пережила летом 2019 года, когда реки вышли из берегов из-за продолжительных дождей. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. подлежат капитальному ремонту.