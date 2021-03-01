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В Новосибирской области зафиксировали снижение числа наркозависимых за год на 15%

При этом статистика смертности от наркотических отравлений в регионе растет

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Более 4 тыс. больных наркоманией зарегистрировано в Новосибирской области в 2020 году - это на 15,5% меньше показателя 2019 года. Об этом в понедельник в пресс-центре ТАСС сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения области Равиль Теркулов.

"По нашим официальным данным, по статистике сегодня отмечается положительная динамика в плане зарегистрированных больных. К примеру, в 2019 году у нас было зарегистрировано 5 112 больных наркоманией, в 2020 году - 4 321. То есть снижение у нас на 15,5%", - сказал он.

По его словам, это обусловлено снижением числа обращений жителей региона из-за нежелания дальнейшей постановки на диспансерный учет, возможных ограничений в правах, низкого уровня доверия к наркологическим службам. При этом Теркулов отметил, что статистика смертности от наркотического отравления растет.

Как отметил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области Алексей Машьянов, в 2020 году в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 2,2 тыс. преступлений, в том числе 1,8 тыс. преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. При этом большинство преступлений совершают в составе организованных групп.

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