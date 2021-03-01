Театры Новосибирской области представят пять спектаклей на фестивале "Золотая маска"

НОВОСИБИРСК, 1 марта. /ТАСС/. Театры Новосибирской области представят пять спектаклей на национальном театральном фестивале "Золотая маска" как в основной программе, так и в специальных проектах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Стартовали показы спектаклей театров Новосибирской области в рамках XXVII российской национальной театральной премии и фестиваля "Золотая Маска". Всего новосибирские театры представят экспертам и зрителям пять спектаклей", - говорится в сообщении.

В числе номинантов на соискание премии в 2021 году спектакль "Идиот" Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом" и рок-мюзикл "Фома" Новосибирского музыкального театра. Спектакли будут показаны на фестивальной сцене в Москве 9, 10 марта и 7 апреля соответственно.

Во внеконкурсной программе фестиваля новосибирский театр "Понедельник выходной" покажет спектакль "Зона красоты", молодежный драматический театр "Первый театр" - постановку "Грибы". Участником специального проекта "Детский Weekend" станет Новосибирский академический молодежный театр "Глобус", который 21 марта покажет зрителям спектакль "Всем, кого касается".

"За время проведения Российского национального театрального фестиваля "Золотая Маска" театрами Новосибирской области получено 37 наград. В 2021 году пять театров Новосибирской области при поддержке регионального министерства культуры представляют свои спектакли как в основной, конкурсной программе, так и в специальных проектах фестиваля "Золотая маска", - отметила министр культуры области Наталья Ярославцева.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов, который проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ.