Дело мэра Томска Кляйна поступило в суд

ТОМСК, 1 марта. /ТАСС/. Дело мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий, поступило в Советский районный суд города. Об этом говорится в картотеке суда.

"Передача материалов дела судье - 1.03.2021", - говорится в сообщении.

Адвокат Кляйна Марина Вихлянцева пояснила ТАСС, что во вторник, 2 марта, будет решаться вопрос о дате предварительного заседания с учетом состояния здоровья градоначальника. 25 февраля Кляйн перенес операцию по удалению опухоли почки и надпочечника. Операция прошла успешно, уже на следующий день мэр был переведен в общую палату.

Кляйн обвиняется в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. По версии следствия, он с июня 2016 года по май 2017 года в интересах открытого акционерного общества "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво". Сумма ущерба составила не менее 11 млн рублей.

Кроме того, с января 2015 года по апрель 2016 года Кляйн дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Также с октября 2013 года по ноябрь 2020 года мэр города вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.