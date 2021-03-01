Прокуратура Кузбасса выявила нарушения трудового законодательства на шахте "Алексиевская"

КЕМЕРОВО, 1 марта. /ТАСС/. Прокуратура возбудила три административных дела в отношении нового конкурсного управляющего обанкротившейся шахты "Алексиевская" в Кузбассе, горняки которой инициировали обращение к федеральным властям из-за невыплаты зарплат. В его работе выявлены нарушения трудового законодательства, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

Смена арбитражного управляющего на шахте произошла в сентябре 2020 года. Занимавший эту должность с 2017 года Владимир Максимов был отстранен по решению арбитражного суда, он обвиняется по уголовному делу о невыплате зарплат более чем 800 сотрудникам. На должность нового конкурсного управляющего судом был назначен Павел Розенталь. По последним данным, общая сумма задолженности по заработной плате на "Алексиевской" составляет 201 млн рублей.

"В феврале в связи с несвоевременным начислением заработной платы и выдачей расчетных листков работникам шахты прокурор района возбудил в отношении конкурсного управляющего АО "Шахта "Алексиевская" дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ ("Нарушения законодательства о труде"), по результатам рассмотрения назначен штраф", - говорится в сообщении.

Административный штраф арбитражному управляющему также назначен за непредоставление сведений о сумме задолженности по заработной плате в Кемеровостат на начало 2021 года. Еще одно административно дело в отношении арбитражного управляющего находится на рассмотрении в суде, ему вменяется неисполнение требований прокурора о предоставлении сведения о финансовой деятельности предприятия.

Шахта "Алексиевская" ранее входила в состав угольной компании "Заречная" и была признана банкротом в 2017 году. С 2019 года на предприятии начались задержки выплаты зарплат и сокращение работников. На сегодня добыча угля шахтой не ведется, горные работы и спуск горняков в шахту запрещены судом по требованию Ростехнадзора из-за нарушений требований безопасности. За время банкротства с предприятия было уволено 485 работников, сейчас в штате остаются около 200 человек.

По данным региональных властей, задолженность по заработной плате может быть погашена после продажи предприятия. При этом реализовать имущественный комплекс "Алексиевской" не удается с 2019 года. За это время его цена была снижена более чем в пять раз и на сегодня составляет 600 млн рублей. Последние торги были объявлены 26 февраля, очередной поиск покупателя активов продлится до июля 2021 года.