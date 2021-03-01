В СК рассказали подробности дела против экс-начальника ИК-15 в Приангарье

ИРКУТСК, 1 марта. /ТАСС/. Отправленный под домашний арест экс-начальник исправительной колонии № 15 (ИК-15) в Иркутской области Андрей Верещак, обвиняемый в превышении должностных полномочий, оплатил из средств бюджета лесопатологическое обследование лесного участка, который не принадлежал колонии. Он нанес федеральному бюджету ущерб на сумму более 700 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления СК России.

Верещак ушел с должности начальника колонии в сентябре 2020 года. В понедельник стало известно, что Кировский районный суд Иркутска отправил его под домашний арест на два месяца по делу, возбужденному по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

"В ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2017 года начальник ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, превышая свои должностные полномочия, за счет средств федерального бюджета, выделенных ФКУ ИК-15, оплатил проведение лесопатологического обследования, не принадлежащего учреждению лесного участка, на общую сумму более 700 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального управления ФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН России по Иркутской области.

В ИК-15, которой руководил Верещак, в апреле 2020 года произошел бунт. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения произошел конфликт. Заключенные напали на работника колонии, а затем устроили пожар. Практически полностью выгорела промышленная зона. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, по предварительной информации, покончил с собой.

СК возбудил два уголовных дела по статьям о дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, и об организации массовых беспорядков. По информации СК, установлены основные зачинщики и участники, их порядка 200 человек. Ранее управление ФСИН по Иркутской области сообщало, что установлены заказчики беспорядков.