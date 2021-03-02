На Алтае устраняют последствия сильных метелей

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС./ Последствия метелей, разбушевавшихся накануне, устраняют в Алтайском крае: на расчистку дорог, которые закрыты уже вторые сутки, выведены более 700 единиц техники, сообщает пресс-центр регионального Минтранса во вторник.

"Открыто движение для всех видов транспорта еще на двух региональных дорогах - А-322, от Рубцовска до Горняка и от Алейска до села Усть-Пристань. При этом остаются закрытыми участки на трех дорогах. На дорогах задействовано более 700 единиц техники, более 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Так, до сих пор остается закрытым проезд от села Усть-Калманка до села Озерки, от Курьи до границы с Казахстаном и от Змеиногорска до Рубцовска. За сутки по всем направлениям, где закрыты дороги, автовокзал Барнаула отменил более 90 автобусных рейсов.

По данным главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю, спасатели в период непогоды оказали помощь 11 автомобилистам, попавшим в снежный плен. В Алейске специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им В. В. Зюкова эвакуировали из заносов семь автомобилей. В Поспелихе и селе Баюновские Ключи - четыре автомобиля.

"К применению были подготовлены 11 подвижных пунктов обогрева, задействовать пришлось лишь один из них: в селе Поспелиха, в котором были размещены 15 человек. Люди следовали на личном транспорте в Змеиногорский и Краснощековский районы", - говорится в пресс-релизе.

В Алтайском крае сохраняется сложная обстановка на дорогах, видимость ограничена из-за метели. Из-за сильного ветра и метели 1 марта было закрыто движение на участках двух федеральных трасс и пяти региональных автодорог. По федеральной трассе, связывающей Алтайский край и Казахстан, проезд восстановили в 15:00 мск. Ограничения для грузового транспорта и пассажирских автобусов были введены от Барнаула до Алейска с 07:45 мск. Продолжительность ограничений превысила семь часов.