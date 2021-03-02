Губернатор Алтайского края сообщил, что в регионе за сутки выпало 75% месячной нормы снега

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. За сутки в Алтайском крае, где борются с последствиями сильных метелей, выпало 75% месячной нормы снега, сообщает во вторник пресс-центр правительства региона.

"Накануне выпало 75% месячной нормы снега. Но в этом году нам немного легче справляться. В прошлом сезоне у нас это случилось в ноябре, и мы всю зиму преодолевали последствия. В этом году мы лучше подготовились. У нас, в частности, по индивидуальной программе экономического развития, предусмотрено на приобретение дорожной техники, в том числе снегоуборочной, 500 млн рублей. На 300 млн рублей технику в этом году мы уже купили. Сегодня она вся на дорогах Барнаула и края работает. Это хорошее подспорье", - цитирует пресс-центр губернатора Виктора Томенко.

Только в Барнауле за сутки выпало уже 16 мм осадков, что является среднемесячной нормой марта. В связи с обильным снегопадом дорожники в городе перешли на работу в усиленном режиме. Минувшей ночью 194 единицы снегоуборочной техники вывезли 9,5 тыс. кубометров снега с улиц города. Во вторник в городе ожидают выпадение до 2 мм осадков, снег убирать будут 132 единицы техники.

В Алтайском крае вторые сутки сохраняется сложная обстановка на дорогах, видимость ограничена из-за метели. Накануне было закрыто движение на участках двух федеральных трасс и пяти региональных автодорог. По федеральной трассе, связывающей Алтайский край и Казахстан, проезд восстановили в 15:00 мск. Ограничения для грузового транспорта и пассажирских автобусов ввели от Барнаула до Алейска с 07:45 мск. Продолжительность ограничений превысила семь часов. Закрытыми в регионе остаются участки трех региональных автодорог - проезд от села Усть-Калманка до села Озерки, от Курьи до границы с Казахстаном и от Змеиногорска до Рубцовска. За сутки по всем направлениям, где закрыты дороги, автовокзал Барнаула отменил более 90 автобусных рейсов.