Долг перед работниками "Сибмоста" выплатят за счет взыскания с администрации Томска

НОВОСИБИРСК, 2 марта. /ТАСС/. Задолженность перед сотрудникам одной из крупнейших строительных компаний Сибири АО "Сибмост", которая находится в процедуре банкротства, будет выплачена за счет взыскания 115 млн рублей с администрации Томска, сообщил журналистам первый зампрокурора Новосибирской области Борис Крылов.

"На 1 февраля задолженность перед 278 работниками - 1,8 млн рублей. Плюс задолженность перед 643 работниками по выходным пособиям и среднему заработку. Там уже сумма 80 млн рублей - достаточно значительная сумма. <…> Одно из уже состоявшихся судебных решений - взыскание с администрации Томска 115 млн рублей. Это надежный плательщик. И этой суммы будет достаточно, чтобы погасить и текущую задолженность, и выплаты, которые прошли при сокращении. Процедура развивается в правовом поле и ситуация не безысходная", - сказал Крылов.

По его словам, суд по ходатайству конкурсного управляющего установил приоритет выплат, которые будут осуществляться. Прокуратура оценила использование всех поступавших средств в период работы конкурсного управляющего и не нашла в его работе никаких нарушений. "Кроме того, мы оценивали претензионно-исковую работу управляющего. На сегодняшний день общая сумма претензий составляет 1,6 млрд рублей. То есть более чем достаточно, чтобы погасить все основные долги", - отметил Крылов.

Согласно картотеке арбитражных дел, в ноябре 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего "Сибмоста" Сергея Богданова о признании недействительной сделки по взаимному зачету задолженности между компанией и департаментом капитального строительства администрации Томска в размере 119,3 млн рублей.

Согласно решению, суд восстановил право требования департамента к АО "Сибмост" на сумму 155,5 млн рублей и право требования предприятия к департаменту в размере более 114 млн рублей с дальнейшим начислением процентов на сумму основного долга.

О ситуации с банкроством

Компания "Сибмост" занималась строительством третьего моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей в качестве генподрядчика. Она пыталась взыскать с властей Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков, которые возникли из-за несвоевременного предоставления участков под строительство, но арбитраж отказал ей. Летом 2016 года субподрядчик "Сибмоста" потребовал его банкротства. Тогда в дело в качестве кредиторов вступили Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. Весной 2019 года в компании была введена процедура наблюдения, а в феврале следующего года на собрании кредиторов "Сибмоста" было принято решение о заключении мирового соглашения. Однако арбитражный суд отказал в утверждении мирового соглашения между "Сибмостом" и кредиторами, предусматривающего прощение 75% долгов.

В 2020 году компания занималась строительством Восточного автомобильного обхода Новосибирска, стоимость первого участка которого оценивалась ранее в 10,3 млрд рублей, однако в конце августа контракт с "Сибмостом" был расторгнут из-за отставания от графика работ.