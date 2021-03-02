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В Новосибирской области один человек погиб и трое пострадали в ДТП

Столкнулись три автомобиля
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, трое, в том числе двухлетний ребенок, получили травмы в результате столкновения трех автомобилей в Черепановском районе Новосибирской области. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, около 09:00 местного времени (05:00 мск) в Черепановском районе на 135-м км автодороги "Чуйский тракт" водитель 1994 года рождения ехал на автомобиле Honda Civic со стороны Барнаула в Новосибирск. При обгоне он столкнулся со встречным автомобилем Toyota Camry, а после с автомобилем Nissan.

"В результате столкновения на месте погиб водитель Toyota  в возрасте 49 лет. В больницу были доставлены водитель и двое пассажиров Honda, в том числе двухлетний ребенок", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи, которые устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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