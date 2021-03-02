В Туве с помощью беспилотника нашли более 1 000 археологических объектов

ТОМСК, 2 марта. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) вместе со специалистами Эрмитажа с помощью беспилотной аэрофотосъемки обнаружили на территории комплекса погребальных памятников "Долина царей" в Туве более 1 000 археологических объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Процесс обработки данных и ручной анализ всей отснятой площади занял достаточно долгое время. В итоге с помощью аэрофотосъемки ученым удалось картографировать 1 000 археологических объектов, ранее из которых были известны лишь 265. В число этих объектов вошли и такие, которые были незаметны и недоступны для фиксации с земли - например распаханные курганы", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что данный проект стал крупнейшим в стране по числу археологических объектов, найденных с помощью беспилотника. Для этого использовался беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Геоскан-201". Площадь съемки в Турано-Уюкской котловине составила около 200 кв. м, было сделано более 20 тыс. снимков.

Сотрудник лаборатории ТГУ "Артефакт" Михаил Вавулин отметил, что без использования беспилотника осмотр местности занял бы несколько лет. В летнем сезоне 2021 года археологи намерены использовать аэрофотосъемку для поиска археологических объектов на территории Горного Алтая и Хакасии.

В Турано-Уюкской котловине среди Западных Саян расположены уникальные могильники ранних кочевников, насчитывающие сотни курганов. Ранее в этой долине были найдены знаменитые элитные раннескифские погребения в курганах Ажан-1 и Аржан-2. Из-за большой концентрации погребальных памятников, в том числе и больших "царских" скифских курганов, это место получило неофициальное название "Долина царей".