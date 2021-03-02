Депутат ГД предлагает ограничить право регистрировать товарный знак "Байкал" в регионах

ИРКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от Иркутской области Александр Якубовский выступил против регистрации товарного знака "Байкал" в регионах, не имеющих отношения к одноименному озеру. Комментируя во вторник ТАСС участившиеся попытки предпринимателей из разных регионов России зарегистрировать такой товарный знак, депутат отметил, что это право должно быть только у компаний из Иркутской области и Республики Бурятия.

"Считаю, что у прибайкальских регионов - Иркутской области и Республики Бурятия - должен быть общий бренд, зонтичный бренд "Байкал", который мог бы использоваться только предприятиями, зарегистрированными на территории этих регионов. Ни в каких других субъектах РФ наименование "Байкал", я считаю, использовать недопустимо. Только по территориальному принципу, по месту происхождения наименования. Ульяновская компания пыталась зарегистрировать название "Байкал бар". Во-первых, не очень понятно, с какой целью они пытаются запатентовать такое наименование, во-вторых, на мой взгляд, эксклюзивное право должно быть у предпринимателей, которые работают в Иркутской области и Республике Бурятия, связанных с Байкалом", - сказал Якубовский.

По словам депутата, компании из разных регионов России в последнее время активно стараются обеспечить себе возможность использовать название "Байкал", что ущемляет интересы бизнеса в Иркутской области и Бурятии, ограничивает их право в использовании бренда. Это подтвердила ТАСС Российский и Евразийский патентный поверенный Татьяна Шестакова. Она рассказала, что в связи с повышением популярности озера как туристического объекта российские предприниматели в разных регионах стали чаще подавать заявки на регистрацию товарного знака "Байкал", хотя никакого отношения к Байкалу не имеют. Из недавних случаев она привела в пример компанию из Подмосковья "Байкал электроникс", которая тоже подала такую заявку, но Шестакова пробует ее опротестовать. По ее словам, некоторым предпринимателям удается зарегистрировать товарный знак.

Якубовский добавил, что при этом компаниям из регионов, расположенных далеко от Байкала, удается получить у руководства Прибайкальского национального парка согласие на регистрацию товарного знака - этого требует законодательство, тогда как у местных компаний с этим возникают сложности.

"В требованиях к регистрации есть согласование с национальными парками. Попытались понять, сколько стоит такая услуга, в прейскуранте написано, что цена договорная на согласование. Но при этом московские, ульяновские компании это согласование получают. Есть примеры иркутских компаний, которые не смогли получить от национального парка такое согласование. Я направлю депутатский запрос в Министерство природных ресурсов РФ, чтобы установить стоимость получения такого согласования, чтобы это была официальная сумма, с пониманием, из чего она формируется", - сказал Якубовский.

Депутат также намерен обратиться в Роспатент с предложением не согласовывать регистрацию товарного знака "Байкал" компаниям из регионов, территориально не относящихся к озеру.

Об озере

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это основное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. До пандемии коронавируса ежегодно туристический поток на Байкал рос. Особой популярностью пользуется зимний Байкал, широко известный чистым и прозрачным льдом, который привлекает туристов со всего мира.