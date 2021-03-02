Иркутский губернатор поручил начать работу по строительству здания для хосписа

ИРКУТСК, 2 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил региональному Минздраву запустить процессы по строительству нового здания, в котором нуждается областной хоспис, расположенный сейчас в двух приспособленных постройках. Об этом во вторник сообщила журналистам первый заместитель министра здравоохранения региона Анна Данилова.

Новое здание необходимо хоспису, так как в двух существующих больным не могут обеспечить надлежащие условия. Эта тема в Иркутской области обсуждается несколько лет, однако на сегодня только определен земельный участок в Иркутске, на котором объект может расположиться, и подготовлено медико-техническое задание на проектирование.

"Было поручение губернатора о необходимости проработать вопросы о возможности проектирования и строительства хосписа. Будет направлено обращение в администрацию Иркутска, а также в службу архитектуры по участку, который уже определен для будущего строительства, чтобы была начата работа по определению границ участка, передачи его в областную собственность. Потребность в паллиативной помощи есть. Состояние зданий хосписа поддерживалось, насколько это было возможно. Годы их постройки - 1950-е. Конечно, необходимо строительство нового", - сказала Данилова.

По ее словам, медико-техническое задание на проектирование сейчас проходит новое согласование, так как было решено увеличить количество коек с 90 до 202.

Стоимость и сроки строительства пока не известны. Депутат Государственной думы от Иркутской области Александр Якубовский, который во вторник собрал в Иркутске совещание с целью ускорить развитие ситуации, сообщил ТАСС, что если здание для хосписа успеют построить до 2024 года, то у региона будет возможность получить медицинское оборудование для него за счет федерального бюджета. При этом строительство будет вестись на средства бюджета региона. По мнению депутата, оперативного решения требуют вопросы выделения и оформления земельного участка, а само здание реально построить за год. Сейчас областной хоспис располагается в двух приспособленных зданиях и может принять не более 90 больных. По словам Якубовского, капитальному ремонту здания уже не подлежат.

В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил ускорить развитие паллиативной помощи в стране, а в марте того же года подписал закон об оказании медицинской паллиативной помощи в РФ. Деньги на ее оказание будут выделяться из федерального бюджета регулярно.