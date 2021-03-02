Шахтера из Кузбасса осудили на четыре года колонии за пропаганду терроризма

КЕМЕРОВО, 2 марта. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы горнорабочего угольного предприятия из Кузбасса за пропаганду терроризма в интернете. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области.

"На своей персональной странице, а также в специальных группах, где являлся администратором, житель Белово размещал видеозаписи, комментарии, публикации, материалы, которые по своему содержанию были направлены на формирование у пользователей социальной сети убеждения о необходимости осуществления терактов. В результате лингвистического исследования установлено, что в размещенных записях содержится пропаганда терроризма", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано сотрудниками регионального управления ФСБ по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет"). Свою вину мужчина полностью признал. По решению суда отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также в течение трех лет ему запрещено размещать материалы в интернете.