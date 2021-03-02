РЖД проверяют случай высадки пассажиров поезда в сугробы на Алтае

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Алтайское управление Западно-Сибирской железной дороги проверяет обстоятельства высадки пассажиров из поезда, следовавшего из Адлера в Барнаул, в сугробы, сообщили ТАСС в пресс-службе компании во вторник.

По словам собеседника агентства, в соцсетях распространяется видеоролик, на котором видно, что пассажиров на алтайской станции высаживают в сугробы: люди с чемоданами по колено в снегу пробираются к от вагонов.

"По предварительным данным, случай произошел 1 марта на станции Алтайская при высадке пассажиров поезда №139 сообщением Адлер - Барнаул формирования АО "ФПК". Пассажирская платформа на станции была очищена от снега. Однако в связи с тем, что она рассчитана только на восемь вагонов, а был подан 14-вагонный состав, высадка пассажиров должна была осуществляться только через вагоны, выходящие на платформу", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что по данному инциденту проводится служебная проверка.

Инцидентом заинтересовалась и Западно-Сибирская транспортная прокуратура, которая также организовала проверку информации, размещенной в соцсетях.

Как сообщалось, в Алтайском крае вторые сутки сохраняется сложная обстановка на дорогах, видимость ограничена из-за метели. В регионе за сутки выпало почти 80% месячной нормы осадков. Накануне было закрыто движение на участках двух федеральных трасс и пяти региональных автодорог. За сутки по всем направлениям, где закрыты дороги, автовокзал Барнаула отменил более 90 автобусных рейсов.