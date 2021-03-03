В СК назвали возможный источник отравления школьников в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Источником распространения инфекции, в результате которой в Красноярске заболел 91 школьник, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела установлено, что источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых", - сообщили в СК.