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В СК назвали возможный источник отравления школьников в Красноярске

В ведомстве считают, что возбудитель инфекции мог распространиться из цеха фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Источником распространения инфекции, в результате которой в Красноярске заболел 91 школьник, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"В рамках расследования уголовного дела установлено, что источником распространения возбудителя инфекции, возможно, является один из цехов фирмы, занимающейся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых", - сообщили в СК.

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