Суд в Новосибирске поместил под домашний арест водителя, наехавшего на женщину

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда по уголовным делам отменила решение об отказе в аресте водителя, наехавшего в середине февраля на женщину с коляской, и поместила его под домашний арест, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Сегодня апелляционная инстанция Новосибирского областного суда по уголовным делам отменила решение районного суда города Новосибирска об отказе в аресте водителя, совершившего наезд на женщину с коляской, и избрала меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила она.

По версии следствия, 15 февраля в Кировском районе Новосибирска 48-летний местный житель после ссоры с 36-летней женщиной наехал автомобилем на нее и годовалого ребенка в коляске. Как сообщили в социальных сетях очевидцы, девушка сделала водителю замечание о неправильной парковке. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что после короткого диалога девушка с коляской пошла вдоль проезжей части, а автомобиль, развернувшись, наехал на нее. СК возбудил по данному факту дело по ч. 3 ст. 30 - п. "а", "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица, из хулиганских побуждений).

По информации следствия, 20 лет назад подозреваемый мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, тогда ему вменяли кражу. Сам фигурант отрицает наезд на женщину, которая получила травму ноги. В момент происшествия, как полагают следователи, опасности подвергся и находившийся в коляске ребенок. Такие выводы подтверждаются записями с камер видеонаблюдения.