В Алтайском крае во время снегопадов осложнился проезд почти к 150 населенным пунктам

БАРНАУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края внесла представления главам муниципалитетов и руководителям дорожных служб из-за нарушения проезда почти к 150 населенным пунктам во время прошедших снегопадов, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в период 28 февраля по 2 марта был затруднен проезд транспорта к 147 населенным пунктам, расположенным на территории 16 районов края. По данным фактам органами прокуратуры края организованы проверки: главам муниципальных образований, руководителям дорожных служб внесено шесть представлений, объявлено два предостережения о недопустимости нарушения законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки еще продолжаются, а вопрос обеспечения проезда к селам и очистки дорог от снега взят на особый контроль.

Как сообщалось, в Алтайском крае несколько дней сохранялась сложная обстановка на дорогах из-за метелей и штормового ветра. В регионе только за 1 марта выпало почти 80% месячной нормы осадков. Непогода стала причиной закрытия движения на участках двух федеральных трасс и пяти региональных автодорог, были отменены более 90 автобусных рейсов. Все ограничения на автодорогах были сняты накануне после стабилизации погодных условий.