Власти Кузбасса объяснили снижение объемов добычи угля проблемами со сбытом

КЕМЕРОВО, 3 марта. /ТАСС/. Объемы добычи угля в Кемеровской области снижаются из-за сложностей со сбытом сырья потребителям, которые в том числе находятся в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, на фоне инфраструктурных ограничений железных дорог Восточного полигона. За последние два года угольщики добыли на 39 млн т угля меньше относительно уровня 2018 года, сообщили в среду в пресс-службе администрации правительства Кузбасса со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева.

"Из всех угольных кризисов Кузбасс всегда выходил за счет прироста объемов добычи угля. Сейчас мы впервые были вынуждены сократить его. За последние два года в основном угледобывающем регионе России - Кузбассе - добыли угля на 39 млн т меньше относительно базового 2018 года. Недополученные налоги от угольной отрасли в региональный бюджет за два года составили 44 млрд рублей. Но Восточный полигон нужен не только для угля, по нему поедут и руда, и металл, и зерно, и удобрения, и другие грузы. Он нужен нашей стране", - отметил Цивилев.

По словам губернатора, экспорт кузбасского угля в 2018-2020 годах держится на отметке в 53 млн т. В своем официальном Telegram-канале он добавил, что масштабный кризис угольной отрасли ударил сильнее с точки зрения экономики, так как не было возможности отправлять сырье по Восточному полигону. По его словам, угля в регионе много, необходимо решить проблему с его перевозкой.

Накануне на совещании о развитии угольной отрасли президент Владимир Путин дал поручение увеличить экспорт добытого в Кузбассе угля на восток, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2024 году на 30%. По поручению президента также должен быть утвержден поквартальный график строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба до 2024 года.

Кемеровская область сегодня обеспечивает 60% российской угледобычи. Спрос и цены на уголь на рынках запада ниже, чем на востоке, где в странах АТР сосредоточены основные потребители кузбасского угля. По мнению региональных властей, инфраструктурные ограничения железных дорог Восточного полигона сегодня не позволяют наращивать объемы перевозок угля в этом направлении, из-за чего угольщики вынуждены искать другие логистические пути для экспорта твердого топлива.