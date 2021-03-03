В Томской области главу лесничества приговорили к шести годам колонии за взятки

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Суд в Томской области приговорил к шести годам колонии общего режима главного лесничего Васюганского лесничества, признанного виновным в получении взяток. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по региону.

"Приговором суда организатор группы - главный лесничий Васюганского лесничества - признан виновным в совершении инкриминируемых деяний и осужден к шести годам лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Мужчина признан виновным в совершении девяти эпизодов преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное организованной группой, в крупном размере") и двух эпизодов п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя, совершенное в значительном размере, за незаконные действия, организованной группой"). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Томской области и УЭБиПК УМВД России по Томской области.

Следствием установлено, что с 2014 по 2020 год обвиняемый, его помощник и водитель лесничества систематически получали от лесозаготовителей взятки за заключение договоров купли-продажи леса, заготовку деловой древесины на нетрудодоступных участках и другое покровительство. Общая сумма денег, полученных за это время, составила более 4 млн рублей. Обвиняемые признали себя виновными, на их имущество наложен арест. Уголовное дело других фигурантов находится на рассмотрении в Каргасокском районном суде Томской области.