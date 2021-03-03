СО РАН готово взаимодействовать с Красноярским краем в освоении Попигайского месторождения

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) готово взаимодействовать с Красноярским краем в рамках освоения арктических месторождений, прежде всего Попигайского месторождения сверхтвердых алмазов. Об этом в среду сказал в пресс-центре ТАСС председатель СО РАН Валентин Пармон.

В феврале СО РАН подписало соглашение о сотрудничестве с красноярскими Сибирским федеральным университетом (СФУ) и Сибирским государственным университетом науки и технологий (СибГУ) по подготовке кадров и реализации перспективных проектов. На следующей неделе в Красноярске планируется встреча для обсуждения "дорожной" карты по его реализации.

"Основной задачей нашей поездки из Новосибирска в Красноярск будет именно обсуждение взаимодействия Красноярского края и Сибирского отделения по освоению арктических месторождений, прежде всего, Попигайского месторождения. Это очень крупная задача, и она обязательно будет решаться и с точки зрения геологии, и с точки материаловедения, и обязательно с точки зрения экологических стандартов", - сказал он.

Как пояснил ТАСС зампред СО РАН и научный руководитель Института геологии минералогии СО РАН Николай Похиленко, ученые ведут исследования свойств алмазов Попигайского месторождения, которые в перспективе можно применять во многих отраслях экономики. Также в текущем году планируется отправить научный отряд для проведения работ на месте.

"[Возможные сроки освоения месторождения] зависят в какой-то мере и от руководства Красноярского края, и от бизнесменов, которые проявляют интерес", - сказал Похиленко.

Месторождение находится на границе Красноярского края и Якутии в районе Попигайской астроблемы - стокилометрового метеоритного кратера, образовавшегося 36 млн лет назад. Еще в 1970-х годах советские геологи обнаружили там первые особо твердые "алмазы" - импактиты с необычными свойствами. Они были в два раза тверже обычных и имели иную структуру. Но в связи с тем, что правительство в те годы сделало ставку на строительство заводов по производству синтетических алмазов, изучение их прекратилось, а данные о месторождении были засекречены. В начале XXI века гриф секретности был снят.