На складах у производителя овощей для школ Красноярска нашли грызунов

С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах. По данным Роспотребнадзора, возбудитель инфекции, вероятно, передавался в салатах, изготовленных с нарушением технологического процесса. Возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ.

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили грызунов на складах компании-производителя овощей для школ Красноярска, где произошло массовое отравление учащихся. На деятельность сельхозпредприятия временно наложен арест, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования случаев заболевания школьников иерсиниозной инфекцией на сельхозпредприятии (Березовский район Красноярского края), которое производит и поставляет овощи для выработки овощных полуфабрикатов, выявлены нарушения требований санитарного законодательства <...>. По результатам зооэнтомологической оценки установлено наличие грызунов в складских помещениях", - сообщили в управлении.

В связи с необходимостью предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей в соответствии с КоАП РФ наложен временный запрет деятельности сельхозпредприятия. В суд направлены материалы дела для решения вопроса о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности.

В ходе исследований смывов с пищеблоков школ патогенных микроорганизмов не обнаружено. По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.