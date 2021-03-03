В Омской области в зону возможного подтопления при паводке попадают 187 поселений

ОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Зона возможного подтопления при паводке в Омской области охватывает 187 населенных пунктов в 25 муниципальных районах региона, сообщила в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Для борьбы с подтоплениями в Омской области создана группировка из более 6 тыс. человек, 2 тыс. единиц техники и 46 плавательных средств. "В Омской области ожидается три волны паводка: сход снежного покрова, прохождение ледохода и сброс воды с Шульбинской гидроэлектростанции согласно графику. В зону возможного подтопления, вызванного различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами, попадают 187 населенных пунктов в 25 муниципальных районах области", - сообщила пресс-служба.

В Обь-Иртышском УГМС ТАСС рассказали, что в Омской области в феврале осадков выпало выше нормы. "Снег на территории Омской области наблюдался практически ежедневно, <…> сумма осадков за месяц составила 124-333% от нормы, - сообщили в пресс-службе. - По долгосрочному прогнозу, в марте температура воздуха ожидается около нормы, а осадков - больше нормы".

По данным МЧС, для реагирования на паводкоопасный период в регионе создана группировка территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области общей численностью более шести тыс. человек, двух тыс. единиц техники и 46 плавательных средств. В случае подтоплений 314 пунктов временного размещения смогут принять более 62 тыс. человек.

Первая волна паводка в Омской области ожидается с конца марта по 10 апреля, когда начнется сход снежного покрова. Вторая волна - с 10 по 22 апреля во время прохождения ледохода. Третий этап зависит от сброса воды Шульбинской гидроэлектростанции на Иртыше на территории Казахстана, который по графику проходит с середины апреля до середины мая.