Депутата горсовета Омска лишили мандата за нарушение антикоррупционного законодательства

ОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Городской совет Омска принял решение за нарушение антикоррупционного законодательства лишить мандата депутата "Единой России", владельца трех управляющих компаний Юрия Федотова. Бизнесмен не сообщил о возможном конфликте интересов при осуществлении своей деятельности в качестве депутата.

"30 человек (депутатов - прим. ТАСС) приняли решение о том, чтобы считать полномочия депутата Федотова прекращенными с 5 марта", - сказал на заседании горсовета его председатель Владимир Корбут.

Он пояснил, что Федотов, который является председателем комитета по финансово-бюджетным вопросам горсовета, "не исполнил обязанности по сообщению о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которые приводят или могли привести к конфликту интересов".

Проверка деятельности депутата был проведена комиссией горсовета по вопросам противодействия коррупции по заявлению депутата Ивана Ивченко, члена комитетов горсовета по муниципальной собственности и по финансово-бюджетным вопросам. Сам Ивченко в своем докладе перед голосованием сообщил, что Федотов неоднократно поднимал на заседаниях вопросы о деятельности муниципальной компании "Омскэлектро", с которой судилась одна из его управляющих компаний. "Он должен был уведомить об этом и не принимать участие в рассмотрении данных вопросов", - отметил Ивченко, подчеркнув, что это не единственный случай конфликта интересов.

Федотов выразил несогласие с вынесением вопроса о лишении его мандата на повестку горсовета. По его мнению, для конфликта интересов необходимы две составляющие - имущественная выгода и должностные полномочия, которые позволяют эту выгоду создать. "Какие полномочия могли позволить мне получить выгоду?" - вопрошает он.

Юрий Федотов впервые был избран депутатом Омского городского совета еще в 1990 году. В 1995 году он был приглашен на работу в мэрию Омска, где возглавлял в разное время департаменты ценных бумаг и инвестиций, инвестиционной политики, экономической политики города. В 1996 году был назначен заместителем мэра Омска, ушел в отставку в 2000 году. В 2007 году Федотов снова вошел в Омский горсовет, став единственным независимым депутатом. В 2012 и 2017 году он был переизбран в горсовет от партии "Единая Россия". Согласно данным системы СПАРК, Федотов является совладельцем 22 компаний, из которых три - управляющие компании.