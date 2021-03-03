В Красноярском крае отстранили от должности врача, которого якобы застали пьяным на работе

ТАСС, 3 марта. Замглавврача, которого, по данным СМИ, застали пьяным на дежурстве в Шушенской районной больнице в Красноярском крае, отстранен от должности по результатам внутренней проверки администрации больницы. Региональное министерство здравоохранения начало свою проверку, сообщили в министерстве.

По данным местных СМИ, заместителя главврача Шушенской районной больницы, анестезиолога-реаниматолога, в пьяном виде сняли на видео посетители, которые пытались узнать о состоянии пациента. СМИ также сообщают о том, что данный пациент умер в реанимации.

"Администрацией больницы проведена служебная проверка, сотрудник отстранен от должности заместителя главного врача", - говорится в сообщении.

Специалистами регионального министерства здравоохранения также начата проверка по факту соблюдения в учреждении трудового законодательства, проверка установит все обстоятельства случившегося. Также начата проверка по факту летального исхода пациента и качества оказания медицинской помощи. Прокуратура края также проводит общенадзорную проверку на предмет соблюдения требований действующего трудового законодательства и законодательства о здравоохранении.

На данный момент больница продолжает работу в штатном режиме.