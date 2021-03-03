В Омске выделят 50 млн рублей на решение проблемы теплоснабжения в пяти школах и детсадах

ОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Городской совет Омска одобрил выделение 50 млн рублей на ремонт систем теплоснабжения в четырех школах и детском саде, где дети в сильные морозы в январе этого года из-за низкой температуры в помещениях вынуждены были ходить в теплой одежде. Об этом сообщила в среду пресс-служба горсовета.

На первой рабочей неделе января мэрия Омска после многочисленных жалоб на низкую температуру в детских садах и школах сообщила, что применение компанией "Омск РТС", по сетям которой в городе подается тепло, новой программы для расчета гидравлики привело к сбою в работе всей городской системы теплоснабжения. По словам мэра Омска Оксаны Фадиной, пониженная температура в помещениях наблюдалась почти в половине образовательных учреждений города. В "Омск РТС" в ответ заявили, что в большинстве случаев причиной стала низкая готовность учебных учреждений к отопительному сезону.

"50 млн выделят на нормализацию теплового режима в школах и детских садах. <…> В настоящий момент по результатам обследования технического состояния инженерных систем и самих зданий сформировался ранжированный перечень тех учреждений, где необходимо сделать комплексный ремонт, направленный на повышение эффективности теплоснабжения, в первую очередь. На 2021 год включены четыре школы (№ 2, 38, 63, 98) и один детский сад № 5 как самые сложные объекты", - сообщила пресс-служба.

По словам Фадиной, администрация города получила жалобы от родителей на холод в школьных классах и группах детских садов 55 образовательных учреждений. "В большей части из них регулировку систем и восстановление температурного режима сделали своими силами и при участии специалистов АО "Омск РТС", - приводит слова мэра пресс-служба. Скольким учреждениям требуется ремонт для решения проблемы теплоснабжения, не уточняется.